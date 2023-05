“È stato orribile” Va a smaltire i rifiuti e muore in un modo choc | soccorsi inutili per Fabrizio

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 maggio 2023) È un 58enne la vittima del incidente avvenuto nell’ecocentro di Portoscuso, nel Sulcis, In Sardegna. Come riporta il quotidiano Casteddu Online, l’uomo stava liberandosi di alcune frasche quando ha perso l’equilibrio e la pressa non gli ha lasciato scampo. La vittima si chiamavaCherchi e aveva 58 anni. Idel 118, per quanto arrivati dopo pochissimo tempo dalla telefonata, e via cielo con l’elisoccorso, sono stati. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne.Cherchi, questo il nome della vittima, lascia la moglie, Lorena Mei, e l’unico figlio, Valentino. In una nota è intervenuto anche il sindaco di Portoscuso Salvatore Atzori: “Una tragedia, per quanto inspiegabile.è scivolato e non c’èpiù ...