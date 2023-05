E Romagna | Von Der Layen e Meloni sorvolano le zone alluvionate Domani ancora allerta rossa

(Di giovedì 25 maggio 2023) La presidente della Commissione Europea Ursula von derè in Emiliain visita allecolpite dall'alluvione, accompagnata dalla presidente del Consiglio, Giorgia, e dal ...

L'Europa incontra la Romagna: Meloni e Ursula von der Leyen sorvolano le zone alluvionate - Meloni e Von der Leyen in volo sulle aree alluvionate - Meloni e Von der Leyen in volo sulle aree alluvionate RaiNews

