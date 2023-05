E pure oggi il ghiaccio si scioglie domani | rimandata la “catastrofe” all’Artico

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 25 maggio 2023) Non è una novità: si tratta dell’ennesimo smacco alla politica climatista, green, tanto per intenderci quella portata avanti dai giovani membri di Ultima Generazione, secondo cui il collasso della Terra è ormai imminente da qui ai prossimi anni. Insomma, la falsa riga è quella dell’ormai celeberrimo tweet – diventato virale in questi ultimi mesi – di Greta Thunberg, quando nel giugno 2018 affermava che, nell’arco del successivo quinquennio, il cambiamento climatico avrebbe “spazzato via l’intera umanità”. Manca un mese a quel fatidico giugno 2023 ed eccoci ancora qui. Una sola cosa è cambiata: Greta ha cancellato il tweet. Troppo tardi però per non poter circolare in rete. Ora, è arrivata un’altra notizia nera per i talebani dell’emergenza climatica: le simulazioni condotte dagli esperti dell’Università della California a Santa Cruz e della Columbia University negli Stati Uniti, ...