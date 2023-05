È l’Unione europea il miglior incentivo di Kyiv contro la corruzione

(Di giovedì 25 maggio 2023) Lo scorso 16 maggio è stato arrestato il presidente della Corte suprema ucraina, il più importante organo giudiziario del paese. L’accusa verso Vsevolod Knyazev è di aver accettato una maxi tangent... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Nell'si producono ogni anno più di 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti .'UE sta aggiornando la legislazione sulla gestione dei rifiuti per promuovere la transizione verso un'economia ...Anticorruzione, Bruxelles vuole armonizzare il reato in tutta Europapunta ad avere pene minime comprese tra i "quattro e i sei anni". La definizione stessa di corruzione sarà... I ......d'Alfaedo'ex caserma NATO diventa una struttura per ospitare 30 richiedenti protezione internazionale I paradisi fiscali nell'devono essere aboliti La politica tributaria...'Europa ...