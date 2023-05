"Per me è stata una stagione particolare, per la prima volta sono stato fermo tanti mesi per un infortunio alla caviglia - dice ancora- e finire con un trofeo sarebbe grandioso: non pensavamo ...Paputra presente e... passato. Intervistato da Sky , l'argentino del Siviglia ha parlato in vista della finale di Europacontro la Roma ma ha anche fatto qualche passaggio sull' Atalanta , ......anche in casa Siviglia in vista della finale di Europacontro la Roma di mercoledì 31 maggio. Tra i protagonisti che si sono concessi alla stampa anche l'ex attaccante dell'Atalanta Papu...

E. League: Gomez, 'temo Mourinho, prepara molto bene le partite ... Agenzia ANSA

Anche per il Siviglia, così come per la Roma, oggi è il 'media day' voluto dall'Uefa e a parlare, oltre al tecnico José Luis Mendilibar, è l'ex atalantino 'Papu' Gomez che non nasconde le difficoltà ...Papà Gomez, ex centrocampista dell’Atalanta oggi al Siviglia, ha parlato a Sky in vista della finale di Europa League del 31 maggio. Le sue parole riportate da TMW: “Nessuno pensava a questa finale a ...