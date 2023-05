È l’anno del solare che batte il petrolio I dati dell’Aie

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ilsi avvia, sempre più velocemente, a diventare il re dei mercati dell’energia. E i finanziatori gli corrono dietro. Nel 2023, infatti, gli investimenti nel settore di produzione di energiahanno superato le spese del settore petrolifero per la prima volta nella storia. Iarrivano dall’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) e sono un indicatore di come si pensa allo sviluppo delper frenare le emissioni globali. Fatih Birol, direttore, crede fattibile il raggiungimento dell’obiettivo di 1,5 °C per limitare l’aumento della temperatura globale, previsto nell’Accordo di Parigi, giacché la spesa per l’energia pulita prevede di raggiungere 1,7 trilioni di dollari quest’anno. “Se questi investimenti in energia pulita continueranno a crescere in linea con quanto visto ...