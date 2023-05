(Di giovedì 25 maggio 2023) Il futuro del pilota sembra segnato, ed è lontano da Red. Il Mondiale di Formula 1 è stato, finora, un totale dominio Red. Nettamente superiore la monoposto del team austriaco sia con Max Vertsappen sia con Sergio Perez alla guida.Nessun’altra scuderia è riuscita per il momento ad avvicinarsi al livello di Red, al punto che sia Ferrari, che Mercedes, che Aston Martin stanno lavorando per cercare di colmare il gap. Ferrari, ad esempio, sta cercando di rivoluzionare la squadra cercando nuovi ingegneri. Qualche giorno fa era addirittura girata voce di un’offerta del team di Maranello a Lewis Hamilton per sostituire uno tra Sainz e Leclerc. Segno che in Ferrari pensano di dover dare una svolta. Aston Martin, invece, dal lavoro su alcune modifiche deche dovrebbero essere introdotte già nel prossimo weekend di gara, a Monte ...

molti dei quali ieri sulcarpet del Festival di Cannes) " è in pieno mood andersoniano, con il ... Quello che, a quarantena, si può finalmente riprendere. Nella speranza che qualcuno ci ...... da Cate Blanchett a Carla Bruni, le star sulcarpet della quarta serata 'Rapito' Raccontata ... i palleggi con il Tango (come in 'La messa è'), i circensi ungheresi che si chiamano Budavari, ...La stagione non è ancora, queste partite che mancano determineranno un giudizio sul nostro ... spf/mc/23 - Mag - 23 20:13 Condividi questo articolo: Sponsor

È finita, la Red Bull lo boccia definitivamente: addio ufficiale Rompipallone

Un meraviglioso Samoiedo ha sfilato al Festival di Cannes per sensibilizzare il pubblico alla lotta al consumo della carne di cane ...Il look scelto da Giulia De Lellis per sfilare sul red carpet di Cannes è finito al centro delle critiche da parte di alcuni utenti del web ...