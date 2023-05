E - commerce | 9 consumatori su 10 comprano online sui marketplace

(Di giovedì 25 maggio 2023) Come si comportano le aziende e cosa vogliono i: da una ricerca YOCABÈ e Confcommercio la fotografia del commercioin Italia. Ne parla Vito Perrone, Ceo e Founder di YOCABÈ. In ...

In sintesi, il 91% deicompra sui marketplace, ma meno della metà delle aziende che vende sul web li usa per ommercializzare i suoi prodotti. La logistica, inoltre, rappresenta, ancora ...Il social, poi, è un settore in crescita che offre molte opportunità ma al momento solo il 3,6% deilo considera il proprio canale preferito. "Istanno diventando ...Per quanto riguarda il comportamento dei, la quota e -dovrebbe passare dal 13,9% del 2019 al 22,4% del 2023 , un canale che viene preferito a quello fisico innanzitutto per la ...

Roma, 25 mag. (askanews) - Come si comportano le aziende e cosa vogliono i consumatori: da una ricerca YOCABÈ e Confcommercio la fotografia ...Dal recente studio di Packlink e Retail Economics emerge che il 62,6% dei consumatori italiani fa uso dello shopping omnicanale.