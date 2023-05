Dzeko confermato in Fiorentina-Inter | ma quanti errori

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 maggio 2023)ha cominciatoda titolare, ma stavolta la sua prestazione è stata piena di. Tanto che Inzaghi lo ha sostituito dopo cinquantotto minuti. SOLITA CONFERMA – Anche inInzaghi si è affidato a. Il tecnico haper l’ennesima volta la sua scelta per l’attacco. Iniziando col bosniaco e Lautaro Martinez (che è stato il migliore in campo). La solita fiducia incondizionata, motivata dai risultati. Stavolta però il numero 9 non è riuscito a rispondere alle richieste del suo allenatore. Che infatti lo ha sostituito al minuto 58. RIFERIMENTO CON POCO SPESSORE –è stato schierato come riferimento offensivo, col compito specifico di stare alto, più alto di tutti, per dare uno sfogo ...