Dynamite 24 05 23 L’ultima fermata prima di Double or Nothing 2023

(Di giovedì 25 maggio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo nella MGM Gran Arena di Las Vegas per l’ultimo grande appuntamentodior. Oggi assisteremo a ben tre match titolati è molto altro ancora. In programma c’è anche il segmento della firma del contratto tra Chris Jericho ed Adam Cole proprio in vista del loro Unsanctioned Match che si terrà nel prossimo pay per view. International Championship Match: Orange Cassidy (c) vs. Kyle Fletcher (3,5 / 5) Orange Cassidy ci ha insegnato che non importa come, ma alla fine riuscirà sempre a trovare un modo per vincere ed anche oggi si è rispettata questa regola. Nonostante le durissime offensive messe a segno da Fletcher, il Freshly Squeezed One si è ...