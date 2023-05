Due | tre | cento badesse

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 maggio 2023) Da Panorama del 12 febbraio 2004 Onore a Lucia Annunziata, la Badessa della Rai di garanzia. La presidente inquieta, insieme inciuciona e militante, è un personaggio assai simpatico. Non è come il professor Nicola Tranfaglia, che si lamenta per mancate recensioni di un suo libro e molla irosamente il partito che ha dolcemente cullato finora le sue ambizioni. Non è come il professor Gianni Vattimo, che cambia lista come si cambiano le mutandine perché si sente votato al seggio, e fortissimamente lo vuole, e dice che se uno vuole vincere le elezioni deve andare con Silvio Berlusconi, ché lui a sinistra ci sta per perderle (citazione letterale di una intervista a Maria Latella del Corriere della sera). Non è come Michele Santoro, che fu allontanato dalla Rai dell'Ulivo e, invece di protestare per la censura, chiese ospitalità (a pagamento) alla Mediaset, dove si comportò da bravo ragazzo, ...