Due ex calciatori della Roma vittime di rapine

(Di giovedì 25 maggio 2023) AGI - Entrambi ex, entrambidi rapina, ma la disavventura sì è conclusa diversamente. Alessio Cerci e Justin Kluivert sono i protagonisti. Il primo è stato avvicinato in zona San Paolo, nella Capitale, da due uomini che lo hanno minacciato con una pistola. Cerci si è però accorto che l'arma era in realtà finta e, dopo aver insultato i due, è salito in auto e se ne è andato. Storia diversa per il calciatore del Valencia, in passato. Tre ladri incappucciati hanno fatto irruzione nella sua casa di Justin Kluivert, approfittando dell'assenza del calciatore che era impegnato con la squadra a Maiorca in campionato. Nell'abitazione però era presente la compagna di Kluivert, appena rientrata dopo aver portato a passeggio il cane, che secondo quanto ...

