Dubai | nuova meta di Calligaris I dettagli

(AsiaNews) - Dall'inizio della guerra russa in Ucraina e le conseguenti sanzioni economiche occidentali che hanno bloccato le rotte di esportazioni tradizionali, gli Emirati Arabi Uniti (Eau) ...Partendo da questa citta - stato, Ieg con lasocietà Ieg Asia vuole favorire il business ...& international business development director Ieg Group - l'Asean, rappresenta uno dei mercati ...Lainiziativa è stata presentata a Napoli da Ducasse e Romeo e non poteva che culminare in ... Stéphane ha viaggiato molto, da Parigi a Monaco, daa Saint - Tropez, passando per Londra e ...

Michelin, la città di Dubai conquista nuove stelle della guida rossa Italia a Tavola

Dall’inizio della guerra in Ucraina, e la politica occidentale delle sanzioni, cambiano le rotte commerciali del metallo prezioso. Per l'export nel commercio internazionale oggi Mosca punta ...Per capire come funziona e come sta cambiando il mondo del ticketing siamo volati negli Emirati Arabi, dove una azienda nata in Italia, Vivaticket è dietro l'esperienza d'acquisto e distribuzione dei ...