Droni inviati dai servizi segreti ucraini La rivelazione sull' attacco al Cremlino

(Di giovedì 25 maggio 2023) Idi sicurezzasarebbero dietro l'conaldi inizio maggio, nonostante la smentita del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riporta il New York Times, citando funzionari dell'intelligence statunitense, i quali hanno spiegato di non sapere quale unità speciale abbia effettuato l'il 3 maggio o se Zelensky o altri esponenti del governo ne fossero a conoscenza. Alcuni funzionari ritengono che il presidente non lo sapesse. Ma il consenso, a seguito di una valutazione preliminare, è che siano stati glia inviare dueverso il, come sostenuto dalla Russia. Questa ipotesi si basa su comunicazioni intercettate sia dalla Russia che dall'Ucraina nelle quali da una parte funzionari ...

I tiri sono migliorati anche grazie all'impiego diOrlan - 10 da ricognizione. Risultato: gli ... fa trapelare i punteggi massimi centrati dai primi due pilotida . 'Sopra la media' per ...I tiri sono migliorati anche grazie all'impiego diOrlan - 10 da ricognizione. Risultato: gli ... fa trapelare i punteggi massimi centrati dai primi due pilotida Kiev . 'Sopra la media' ...Sono state pattugliate, avvalendosi di elicotteri e, le possibili vie di fuga dell'autore ... indumenti che sarebbero statiin Tunisia il giorno successivo alla data del sequestro per le ...

La rivelazione del New York Times: droni sul Cremlino inviati dai servizi segreti ucraini Il Tempo

Alcuni funzionari ritengono che il presidente non lo sapesse. Ma il consenso, a seguito di una valutazione preliminare, è che siano stati gli ucraini a inviare due droni verso il Cremlino, come ...Tanto che gli Stati Uniti hanno inviato in Afghanistan alcuni bombardieri B-52 e AC ... I bombardieri, che vanno ad affiancare i droni Reaper già in azione, sarebbero partiti da una base aerea in ...