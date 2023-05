“Dove giocherai il prossimo anno?” | Kim risponde alla TV coreana | avete sentito?

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il futuro di Kim Minjae è uno delle questioni che sta tenendo banco in casa Napoli. Le sorti sono tutte legateclausola rescissoria presente nel contratto in essere tra le parti e il valore che, col senno di poi, si è rivelato irrisorio rispetto a quanto dimostrato dall’ex Fenerbahce, attrae e non poco le big d’Europa. In prima fila, secondo i rumors di queste ultime settimane, sembrerebbe esserci il Manchester United, pronto a sua volta a versare i circa 60 milioni di euro utili a strapparlo eventualmente al club Campione d’Italia.giocherà ilil difensore? A chiederselo, a quanto pare, sono gli stessi sudcoreani. Cosa è successo Il difensore del Napoli Kim Minjae è stato ospite di un format televisivo coreano di tvN Asia. Nel corso dell’episodio andato in onda, gli è stato espressamente ...

"Dove giocherai il prossimo anno", Kim risponde alla TV coreana Spazio Napoli

