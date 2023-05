Dopo l' alluvione | okkupiamo Poi il blitz | il pazzesco ultimo ricatto degli ecovandali

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Un gruppo di circa 50 persone, aderenti al movimento Ultima Generazione, ha occupato ieri sera la facoltà di Geologia dell'Università Sapienza a Roma. L'occupazione è scattata in seguito al convegno "Metodi di Lotta alla crisi climatica" che si è tenuto ieri pomeriggio, presso l'aula Majorana del Dipartimento di Fisica ed è legata alle proteste susseguenti alla disastrosain Emilia Romagna. Sul posto la polizia della questura di Roma. "Anche le Università italiane aderiscono alla mobilitazione internazionale EndFossilOccupy. Da oggi - si legge in una nota - l'Università La Sapienza sarà occupata per rompere la quotidianità universitaria e organizzare attività aperte a tutta la città per persone di tutte le generazioni. E' sorta, come parte di un processo naturale, l'occupazione della Sapienza per lanciare un segnale fortemesi in cui ...