Dopo 4 mesi di trattative la fumata bianca tra Ita e Lufthansa I tedeschi entrano con il 40%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Habemus! Forse.una lunga serie di rinvii la compagnia tedesca ha firmato l’accordo con cui rileva il 40% di Ita Airways investendo 350 milioni. Il rimanente 60% rimane, per ora, in mano al Tesoro. Leerano iniziate lo scorso 27 gennaio. Sebbene rilevino una quota di minoranza iavranno il pieno controllo operativo del vettore con la prospettiva, se l’operazione avrà successo di arrivare al 90% entro il 2025 versando altri 500 milioni e lasciando al Tesoro il 10%. Perc’è però anche la possibilità di sfilarsi, qualora i costi per le cause di lavoro intentata da centinaia di ex dipendenti Alitalia dovessero superare i 30 milioni di euro.verserà i soldi soloil “closing” e con il via libera all’acquisizione da ...