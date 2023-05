‘Donne e futuro’ | l’impegno della Fondazione Med’Or

Leggi su italiasera

(Di giovedì 25 maggio 2023) (Adnkronos) – “Se si vuole dare empowerment alle donne bisogna partire dall’istruzione, se vogliamo sedere ai tavoli che contano dobbiamo essere competenti”. E’ questo, nelle parole di Mayamba Cindy Mwanawasa, consigliere politico del presidente dello Zambia, il fil rouge che ha attraversato questa sera il dibattito “Donne e il futuro del Mediterraneo”, organizzato dalla, presieduta da Marco Minniti, in occasioneprima riunione del suo board internazionale. Moderato dalla direttrice del Tg1 Monica Maggioni, il dibattito ha unito donne in primo piano da Giordania, Marocco, Emirati Arabi, la Macedonia del Nord e lo Zambia. Se l’istruzione è la chiave, non meno importante è la fiducia in sé stesse. “La donna deve credere in sé stessa” afferma la professoressa Ebtesam Al-Ketbi, Presidente e Fondatrice ...