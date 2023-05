Donna transgender presa a manganellate | i vigili si difendono | “Scalciava con violenza e minacciava di voler infettare tutti con l’Aids”

(Di giovedì 25 maggio 2023), la versione dei: “condicon”. Nella relazione trasmessa al Comando iparlano di uso del “bastone distanziatore all’indirizzo del fuggitivo”. Il video è stato girato in zona porta Romana, nei pressi dell’università Luigi Bocconi. La persona che subisce il pestaggio, secondo le prime ricostruzioni, è unabrasiliana di 41 anni. Al momento sono in corso accertamenti, fanno sapere dalla polizia locale, per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità. Una ragazza bloccata usando anche il manganello da ...

Sono immagini durissime, nelle quali compaiono alcuni agenti della polizia locale milanese che aggrediscono con il manganello e lo spray al peperoncino una, la quale appare ...Laè stata denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. "Non e' ... Qualunque reato abbia commesso lanon giustifica una reazione della Polizia Locale cosi' violenta.Incrinati da tempo e inaspriti da una vertenza interrotta e da una minaccia di sciopero per il 10 giugno - oggi l'assemblea sindacale per decidere il da farsi - i rapporti tra i ghisa e il Comune ...

Donna transgender presa a manganellate, la versione dei vigili: "Scalciava con violenza e minacciava di voler… La Repubblica

Gli agenti della Polizia locale protagonisti del video in cui manganellano una donna transgender per strada a Milano "sono stati spostati nei servizi interni e non sono su strada, ci sono indagini in ...Alcuni esponenti di Fratelli d’Italia e Lega hanno difeso le forze dell’ordine, criticate da vari membri dei partiti all’opposizione in Parlamento Nella mattina di mercoledì 24 maggio è stato girato a ...