Donna picchiata dai vigili a Milano | cosa è successo e le parole di Ilaria Cucchi

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 25 maggio 2023) Come riferito alla stampa, oggi la Procura diha messo ufficialmente sotto inchiesta come indagati i 4urbani diche hanno preso a manganellate in strada unatransgender di 41 anni, che per motivi di privacy è stata chiamata solo A.M. Il video dell’aggressione allaè stato pubblicato in rete, facendo presto il giro del web. Nel filmato si vede laseduta a terra, mentre gli agenti la circondano e la picchiano con un manganello, minacciandola anche con calci e spray al peperoncino. Al secondo ’30, si sente un agente gridare: “Trans di merda!”. Unatransdagli agenti della Polizia locale dicon l'utilizzo di spray e distanziatori. Il sindaco Sala: "Non è certo una bella ...