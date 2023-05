Dombrovskis | “L’Ue sostiene l’Italia nell’emergenza per l’Emilia-Romagna Sul Pnrr può farcela”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 25 maggio 2023) “nel fronteggiare questo disastro naturale. Il meccanismo europeo di protezione civile è già stato attivato e diversi Paesi stanno offrendo il loro sostegno sul campo. Inoltre, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze è in costante contatto con le autorità italiane”. A sottolinearlo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis. “Dal punto di vista finanziario, abbiamo un’area dedicata ai soccorsi post-catastrofe. C’è il Fondo europeo di solidarietà che può fornire aiuto al– dice – se ne fa richiesta e ci sono ingenti fondi disponibili per l’adattamento dei Paesi al cambiamento climatico e per la riduzione dei rischi geologici nell’ambito della politica di coesione e del ...