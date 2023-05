Domani sciopero generale indetto da Usb Trasporti a rischio

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nuovodal sindacato di base Usb. Previsti disagi nei, coinvolta anche la scuola . La protesta non interesserà i servizi essenziali delle zone dell’Emilia...

Continua l'agitazione dei lavoratori del San Carlo, dopo lodei musicisti ieri che comunque non ha fermato lo spettacolo. Convocata un'altra assemblea,pomeriggio, questa volta con i tecnici, per discutere della vertenza. Il teatro è nel caos: ...Genova ., venerdì 26 maggio, dalle 9 alle 17, è previsto unonazionale dei treni. Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia.Logenerale proclamato per, venerdì 26 maggio, dall'Usb nel settore dei servizi e dei trasporti pubblici e privati potrebbe paralizzare numerose città italiane, con l'eccezione di quelle ...

L'agitazione proclamata dall'Usb, dalle nove alle diciassette. E' escluso dallo sciopero il personale della regione Emilia Romagna.Tutelate la fasce di garanzia. L'astensione dal lavoro proclamata da sindacati di base Usb in tutto il settore ...