Docente muore e lascia eredità al Comune di Taormina | servirà per creare borse di studio per gli studenti

Si riparte da dove Alex Langer ha seminato, da quel monito "L'Europa nasce oa Sarajevo", con ... Marianella Sclavi, portavoce del Mean edi etnografia urbana e gestione dei conflitti; ...... semplicemente conosciuto "don Milani", nelle vesti di presbitero, scrittore,e educatore. ... Don Milani, infatti,il 26 giugno successivo, vicino ai suoi ragazzi perché, come sosteneva, "...Si riparte da dove Alex Langer ha seminato, da quel monito 'L'Europa nasce oa Sarajevo', con ... Marianella Sclavi , portavoce del Mean edi etnografia urbana e gestione dei conflitti; ...

Docente muore e lascia (in silenzio) mezzo milione per i poveri. Gramellini: “Nell’era degli influencer è una vera notizia” Tecnica della Scuola

Movimento Europeo di Azione Nonviolenta e Pontificia Università Antonianum propongono due giorni per promuovere i Corpi Civili di Pace e la Nonviolenza attiva. Numerosissimi gli ospiti, dal presidente ...Scanzano Jonico: al comprensivo De Andrè la Giornata della Legalità Sindaco Cariello incontra i ragazzi delle scuole medie ed elementari “Siate il futuro di questa comunità, contro ogni tipo di mafia ...