Dl lavoro | Schlein | ' lo contrastiamo | rende strutturale la precarietà'

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag (Adnkronos) - "Per noi la priorità è contrastare il governo Meloni su Dl, perché sotto il taglio del cuneo che non èè nascosta una norma chela". Lo ha detto Ellyal Festival dell'economia.

Fra i protagonisti della mattinata, Elly, segretaria del Partito Democratico, che ... Fra i rappresentanti della maggioranza che faranno il loro debutto a Trento ci sarà la ministra del, ...Adesso non è il momemnto della strumentalizzazione politica, servetrasversale'. Maera assessore al Clima... ' In Emilia Romagna è stato fatto molto si può fare di più , abbiamo messo ...Sarebbe come chiedere a Batman o Superman di andare alsenza costume'. Del mistero sulla sua ... Ellym i piace, non l'ho ancora incontrata, ma la inviterò al mio concerto' Il successo ...

Schlein: «Lavorare assieme al governo in spirito di unità nazionale per l’Emilia Romagna» Il Sole 24 ORE

Roma, 25 mag (Adnkronos) - "Per noi la priorità è contrastare il governo Meloni su Dl lavoro, perché sotto il taglio del cuneo che non è strutturale è nascosta una norma che rende strutturale la ...Bisogna riuscire a ridurre la tassazione sull'impresa e sul lavoro. Mentre la riduciamo dobbiamo pensare ... Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein al Festival dell'Economia di ...