Dl Bollette | Governo pone fiducia al Senato**

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Il, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto al Senato lasul decreto legge contenente le disposizioni per contrastare l'aumento dei costi dell'energia e anche norme in materia di sanità e adempimenti fiscali, nel testo identico a quello già approvato alla Camera. La seduta è stata sospesa ed è stata convocata la Conferenza dei capigruppo per decidere per organizzare il prosieguo dei lavori.

E' iniziata la discussione generale nell'Aula del Senato sul, gia' approvato dalla Camera. Il voto finale (non esclusa la richiesta della fiducia) e' atteso intorno alle 13. nep 25 - 05 - 23 10:21:19 (0237)ENE 5 NNNNLeggi anche Ponte sullo Stretto: ok della Camera con 182 sì al, che passa ora al Senato Il Ponte ...come i grillini (evidentemente preferiscono la monnezza per strada e lesalate); i quali ...Il presidente della commissione Finanze, Massimo Garavaglia (Lega), ha riferito nell'Aula del Senato sul, arrivato dalla Camera e il cui esame non si e' concluso nelle commissioni Finanze e Lavoro - Sanita' di Palazzo Madama. L'esame dell'Assemblea quindi sara' sul testo gia' approvato da ...

Dl bollette: la Camera approva il testo, va al Senato Agenzia ANSA

ANCONA Più acqua accumulata, bollette meno care. Approvata ieri in Consiglio regionale ... che recepisce le disposizioni nazionali contenute nel Dl 79/1999 - più noto come legge di regionalizzazione ...Per installarli - salvo alcune eccezioni - sarà possibile presentare al Comune la sola dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati ...