Dissanguato | si calmi Clamoroso Al Bano | divorzio da Romina | chi accusa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) "Che sisennò non la chiamerò mai più de Pace ma de Guerra". Alè uno che le cose le dice senza girarci intorno. E così, diretto, risponde per le rime all'avvocato Annamaria Bernardini de Pace, che difese la sua ex mogliePower nel loro storico. La matrimonialista, a una domanda in cui le veniva chiesto qual fosse ilcelebre più sanguinoso che aveva seguito, aveva tirato in ballo il cantautore pugliese e la ex moglie: "Quello diPower e Al", aveva detto nell'intervista la divorzista spiegando che "si erano conosciuti giovanissimi, si erano amati tantissimo, poi erano emerse le differenze tra la mentalità americana e quella del Sud Italia. Però, furono bravi a preservare i figli".Power e ...