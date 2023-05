Dimensionamento scolastico | Snals e Gilda chiedono incontro al Ministero | quali conseguenze su organici docenti e ATA

(Di giovedì 25 maggio 2023) LoConfsal e laUnams hanno chiesto aldell’Istruzione e del Merito unal fine di condividere i criteri di attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio per il 2023 in tema di riorganizzazione della rete scolastica. L'articolo .

Chiederci di 'efficientare' ancora un sistemagià razionalizzato in passato, è irricevibile. Tanto più in questo momento, dove siamo impegnati a fronteggiare un'emergenza devastante". Così ...L'AQUILA - L'assessorato e il Dipartimento all'Istruzione della Regione Abruzzo hanno espresso parere negativo alla bozza sul nuovo, realizzata dal Ministero, 'per le gravi criticità che causerebbe al sistema abruzzese, tra cui il taglio tra 15 e 20 dirigenti'. Lo rende noto l'assessore regionale all'...Il percorso che dovrebbe portare ad un nuovodelle istituzioni scolastiche è tutto in salita. Ad essere contrarie al Piano del Governo non sono soltanto 3 - 4 regioni "irriducibili" (già abbiamo dato notizia delle proteste della ...

Dimensionamento scolastico: è guerra fra Regioni e Governo Tecnica della Scuola

Là, anzi, qua dove il tasso di dispersione scolastica fa paura, il piano di dimensionamento delle autonomie scolastiche che taglia 42 istituti di istruzione nell'Isola non è esattamente un regalo.L'Abruzzo si è schierato con le regioni guidate dal centrosinistra. Critico l'assessore Quaresimale: "Si perderebbero tra 15 e 20 dirigenti" ...