DIARIO ROLAND GARROS – Day 4 | tra il sorteggio e le gioie azzurre | il racconto della giornata

(Di giovedì 25 maggio 2023) La sveglia oggi suona leggermente più tardi. Il programma infatti alinizierà alle ore 11. Mi alzo addirittura alle 8.45. Video chiamata con Theo ancora con gli occhi semi chiusi perché a breve uscirà per andare all’asilo nido. Ha imparato a dire ‘Parigi’. Solita colazione (il succo di pompelmo rosa sta finendo, maledizione; domani dovrò ricomprarlo), programmain testa e via verso la metro. Parigi Oggi è unacalda e il cielo è di un blu limpido. La palla salterà abbastanza. Anche se un po’ tutti i giocatori mi stanno dicendo che le palle rispetto al 2022 tendono a gonfiarsi prima e quindi a perdere velocità. Condizioni complessivamente un filo più lente del solito a Parigi. Ma con questo sole e all’ora di pranzo immagino che soprattutto Vavassori sia contento ...

Franco Agamenone in mezzo al viale principale delGarros, che porta dallo Chatrier al Lenglen, con uno striscione di alcuni suoi tifosi. Bellissimo! A domani. Striscione per Franco AgamenoneAbbiamo spesso parlato di quanto sia importante la sinergia tra i vari team dei giocatori italiani e, per fortuna, ne vediamo prove in ogni angolo delGarros. Sul campo 6 Flavio Cobolli gioca ...Compro i biglietti della metro e si parte direzioneGarros. Il primo match 'azzurro' (oggi giocano 6 dei 16 italiani impegnati nelle qualificazioni) va in scena sul campo 6. Matteo Gigante ...

DIARIO ROLAND GARROS - Day 4: tra il sorteggio e le gioie ... SPORTFACE.IT

El chileno bate al noruego, vigente campeón en Ginebra, y avanza a semifinales. Le espera Zverev, que superó a Wu tras la retirada del chino.Red Bull será de nuevo el equipo a batir este fin de semana en Mónaco, sexta carrera de la temporada de Fórmula 1 y un escenario en el que deposita muchas esperanzas el doble campeón del mundo Fernand ...