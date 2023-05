Dialogo fra Salman Rushdie e Martin Amis

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nel settembre 2020, dopo l’uscita di “Inside Story” diintervistò lo scrittore britannico per il magazine Interview. Pubblichiamo qui uno stralcio di quella chiacchierata.: Ho avuto la sensazione che quando scrivi questi ritratti molto dettagliati ed evocativi di persone come Saul Bellow e Christopher Hitchens, tu ci stia dicendo la verità. Ci stai dicendo com’erano, cosa dicevano e cosa facevano. In che misura è così?: Ho inventato conversazioni con Christopher e, in misura minore, con Saul, e poi molto con Philip Larkin. Ma so com’erano le loro voci e quali erano i loro punti di vista. Quindi, anche se non l’hanno mai detto in mia presenza, mi sono fidato della verosimiglianza. La scrittura ...