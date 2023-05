E sul termineafferma"avrei dovuto toglierlo. Semplicemente non ci ho pensato, proprio perché in buona fede. Per non porre limiti alle future eventuali diagnosi di DSA per i bambini ...A chiudere questa settima edizione sarà anche Quilo Saporterà il suo Dj Set ufficiale. Ad aprire questa ultima serata saranno anche Claudio Zucca, dell'Associazione Domus de Làdrini e ...Soalcune mamme mi hanno cercato, mi rendo contoil termineè un termine delicato, si tratta della traduzione letterale statunitense, forse abbiamo peccato tutti di ingenuità poiché noi ...

"Di che razza sei", polemica sul questionario di una scuola elementare a Roma Sky Tg24

Luca Cifarelli, professione bomber di razza, sta voltando decisamente pagina; nuova era, nuova vita. Dopo l’esperienza con la Polisportiva Favl Cimini, Cifarelli è smanioso di tornare in pista, con mo ...Un fatto avvenuto in una scuola di Roma ha sollevato un vero e proprio polverone. All’ICS Via Tiburtina Antina Borsi – Saffi, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, è stato somministrato un “q ...