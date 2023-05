Di che cefalea sei? Giornata Nazionale del Mal di Testa

Leggi su dilei

(Di giovedì 25 maggio 2023) A ognuno il suo. Senza fare confusione. Perché, mal dio emicrania non sono sinonimi, anche se spesso li usiamo come tali. Occorre riconoscere bene la propria, per scegliere poi le soluzioni terapeutiche ottimali caso per caso con il medico (a meno che ovviamente non si tratti di un problema davvero occasionale). A ribadire l’importanza della sfida giusta alle tante forme diche esistono sono gli esperti in occasione delladel Mal Diprevista per sabato 27 maggio. L’iniziativa è promossa dalla SIN (Società Italiana di Neurologia) e dalla SISC (Società Italiana per lo Studio delle Cefalee), per sensibilizzare la popolazione su questa patologia che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, colpisce 1 persona ...