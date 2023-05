Devi cambiare la caldaia a gas | nuova direttiva che ti lascia senza soldi per le vacanze

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 25 maggio 2023) Hai bisogno dila tuaa gas? Esiste unache ti lasceràdurante leCi sono delle novità tecniche per lo stop delle caldaie a gas sui regolamenti Ecodesign ed Ecolabelling che potrebbero arrivare nelle prossime settimane per regolare il mercato europeo e italiano. I due provvedimenti prevedono il divieto di commercializzazione a partire dal 2029. Si tratta di allentamenti rispetto alle rigide restrizioni imposte dall’Europa con l’approvazione dei regolamenti che toglieranno dal mercato qualsiasi tipo dia gas, anche se ibrida, cioè alimentata in parte da energie rinnovabili. Esiste un piano per unasullo stop delle caldaie a gas (ilovetrading.it)La possibile apertura ...