Desantis si candida per la Casa Bianca | scatta la reazione della lobby gay | “Boicottate la Florida”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 25 maggio 2023) In campo, contro tutto e tutti, anche lagay che già gli ha dichiarato guerra accusandolo di discriminazioni. “Corro per la presidenza per guidare il nostro grande ritorno americano”. Lo ha scritto nelle ultime ore su Twitter Ron, con il video di un minuto e 14 secondi che conclude proprio con queste parole e in cui afferma che “la verità deve essere la nostra base e il buonsenso non può più essere una virtù fuori dal comune”. “Il nostro confine è un disastro. Il crimine infesta le nostre città – esordisce il governatorenel video con la bandiera americana alle spalle – Il governo federale rende più difficile per le famiglie arrivare a fine mese”. Ma, prosegue, “il declino è una scelta, il successo è raggiungibile e vale la pena lottare per la libertà” e “per raddrizzare questa nave ...