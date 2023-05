DeSantis pronto a valutare la grazia per l' assalto a Capitol Hill

Ha ufficializzato la sua candidatura alla Casa Bianca da poche ore, ma le sue posizioni fanno già discutere. Il governatore repubblicano della Florida Ronsi è detto, in caso di elezione a presidente degli Stati Uniti, ad esaminare la grazia per alcune delle persone condannate per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, soprattutto ...'Rondisastroso annuncio della campagna elettorale prova che non è assolutamenteper la Casa Bianca', ha rincarato la dose, Karoline Leavitt, portavoce del super Pac di Trump Maga Inc.Tutto eraper un avvio puntuale ma nonostante i ripetuti tentativi di Musk, il conduttore d'eccellenza,è riuscito ad annunciare la sua candidatura solo alle ore 18:26: "Corro per ...

Ha ufficializzato la sua candidatura alla Casa Bianca da poche ore, ma le sue posizioni fanno già discutere. Il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis si è detto pronto, in caso di elezio ...«Problemi tecnici, imbarazzati silenzi, un completo fallimento, questo è il candidato». Nelle parole dei portavoce della campagna ...