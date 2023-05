Deputato M5S Tucci a giudizio per frode | ' evasione imposte'

...capogruppoa Montecitorio Francesco Silvetri, Marco Furfaro e Marta Bonafoni (quella che manifesta a favore degli ecovandali) della segreteria del Pd. Con quest'ultima presente anche il...Ilvibonese del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci, è stato rinviato a giudizio insieme ad altre tre persone, con l'accusa di frode nell'ambito di una indagine della Guardia di finanza coordinata ...... visto che se il consigliere Alessandro Di Majo (in quota) avesse votato contro non sarebbe ... Come mai E c'è forse una contropartita in ballo Lo abbiamo chiesto a Michele Anzaldi , giàe ...

Il dossier del M5S sulle schede nulle alle Politiche. Da Roccella a Bossi, i deputati a rischio Corriere della Sera

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 25 MAG - Il deputato vibonese del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci, è stato rinviato a giudizio insieme ad altre tre persone, con l'accusa di frode nell'ambito di una indagine ...In effetti, sta andando così. Dalla Camera dei Deputati, infatti, dove si sta trattando la riforma del processo penale in seno alla commissione Giustizia, presieduta dal M5s Mario Perantoni, arriva la ...