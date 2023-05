Deputati fedelissimi di Boris Johnson minacciano le dimissioni per colpire Sunak

(Di giovedì 25 maggio 2023) LONDRA – Treconservatoridell’ex premier(foto)di dimettersi e quindi di innescare rischiose elezioni suppletive per la compagine di governo Tory, in forte svantaggio nei sondaggi rispetto al Labour all’opposizione, al fine di mettere in difficoltà il premier Rishi. Una sorta di ritorsione secondo il Daily Telegraph dopo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Donald Trump il coronavirus è un nemico invisibile Attentato a Liverpool,: “Non ci faremo intimidire dal terrorismo”cancella le restrizioni: via mascherine e green passalla prova del Parlamento, pressioni sul ...

di Boris Johnson minacciano le dimissioni per colpire Sunak I tre parlamentari sono l'ex ministra della Cultura Nadine Dorries, l'ex viceministro degli Esteri Nigel Adams, e Alok ...Treconservatoridell'ex premier Boris Johnson minacciano di dimettersi e quindi di innescare rischiose elezioni suppletive per la compagine di governo Tory, in forte svantaggio nei ...La loro fortuna era che moltiavevano da tempo capito che per loro e per i loro partiti ...dei suoi due anni di governo è riuscito ad inserire ai vertici delle istituzioni suoi, ...

Deputati fedeli di BoJo minacciano dimissioni per colpire Sunak Agenzia ANSA

E oggi restituisce un altro pezzo di verità sulla storia politica di Chiara Colosimo, la fedelissima di Giorgia Meloni scelta per ricoprire la carica di presidente della Commissione nazionale ...Alla presentazione al Senato del libro di Carone "La candidata vincente" si è aperto il confronto su cosa significhi la leadership femminile ...