Denti di drago | filo spinato | le «fortezze» dei russi sui mille km del fronte ucraino

(Di giovedì 25 maggio 2023) I satelliti rivelano un sistema di difesa stratificato per contenere l’offensiva. I quattro scenari dell’attacco. «Mancano armi per colpire in profondità»

I russi avrebbero issato ulteriori fortificazioni con il fine ultimo di creare uno scudo e proteggere i territori occupati

Denti di drago, linea wagner e trincee: il piano russo per frenare l ... Inside Over

Di Marta Serafini I satelliti rivelano un sistema di difesa stratificato per contenere l’offensiva. I quattro scenari dell’attacco ucraino. «Mancano armi per colpire in profondità» «Se a novembre gli ...Lo scorso gennaio, la Russia aveva iniziato a blindare le aree conquistate nel sud e nell'est dell'Ucraina con fortificazioni, filo spinato, trincee in successione e ostacoli disposti sul terreno per ...