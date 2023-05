Default Usa 2023 | Biden | “Non ci sarà | unica via è accordo bipartisan”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il presidente: "D'su questo con McCarthy ed altri leader" “Non ciil”. Lo ha detto Joeoggi alla Casa Bianca ricordando di aver avuto “diversi colloqui produttivi” con lo speaker repubblicano Kevin McCarthy con il quale aldilà delle differenze si è trovato d’sulla necessità di evitare il. “I leader del Congresso sono d’sul fatto che non ciil”, ha affermato. “L’unico modo per procedere è l’e credo che arriveremo ad unche ci permetta di andare avanti e proteggere i lavoratori americani”, ha aggiunto parlando durante la cerimonia per presentare Charles Q Brown, il generale dell’Aeronautica ...

Leggi anche2023, segretaria al Tesoro: "Quasi certo ai primi di giugno"2023, incontro Biden - McCarthy per ripresa negoziatie lo spettro del, Biden: "Sarebbe ...In serata le trattative sul debitosono apparse sul punto di una svolta positiva. "Abbiamo concordato che non ci sarà ildegli Stati Uniti", ha detto Joe Biden alla Casa Bianca a ...' Non ci sarà un' del debito, ' abbiamo tutti concordato' su questo, ha assicurato il presidente Joe Biden , parlando alla Casa Bianca per l'annuncio della nomina del nuovo capo degli Stati Maggiori ...

“L’unico modo per procedere è l’accordo bipartisan e credo che arriveremo ad un accordo che ci permetta di andare avanti e proteggere i lavoratori americani“, ha aggiunto parlando durante la cerimonia ..."Non ci sarà il default" del debito Usa, "abbiamo tutti concordato su questo". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla Casa Bianca a proposito dei suoi colloqui sul tetto del ...