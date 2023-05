"Debito sotto osservazione". Fitch avverte Biden sul rating

Usaosservazione Fitch ha fatto sapere di aver posto il rating AAA degli Stati Uniti, il più alto possibile, "esame " a causa del rischio di default. La decisione, ha speigato l'...Il nodo non ancora sciolto sull'innalzamento delUsa, con Fitch che ha messoosservazione il rating AAA degli Stati Uniti, e l'entrata in recessione tecnica della Germania con il Pil del ...In primo piano rimangono le preoccupazioni sulUsa. Il Paese potrebbe finire in default a ... Ieri sera si sono espresse le agenzie di rating: Fitch ha deciso di mettereosservazione il ...

Rischio default, il debito Usa sotto esame AGI - Agenzia Italia

L'agenzia internazionale di valutazione del credito Fitch Ratings ha acceso i riflettori sul credito Usa mettendolo sotto osservazione con implicazione negativa, in risposta allo stallo dei negoziati ...L’agenzia internazionale ha tuttavia precisato di credere ancora che gli Usa raggiungeranno un accordo per innalzare la soglia sul debito entro la fine del mese. La decisione, spiega l'agenzia di ...