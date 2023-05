De Laurentiis dona al Papa Francesco la maglia numero 10 del Napoli

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAll’incontro dicon i giovani del movimento internazionale Scholas Occurrentes, questo pomeriggio nell’Aula Magna dell’Augustinianum, a Roma, è intervenuto anche il presidente del, Aurelio De, che hato al Pontefice una maglietta delcon il10 e la scritta, oltre a un piccolo piede in oro, modellato sulla forma del piede di Diego Armando Mara, “con cui dare un calcio all’ingiustizia”, ha detto. Il presidente delha spiegato adi non potersi aspettare che lui venga a piantare un albero nel campo della squadra partenopea, ma si è augurato che “possa venire al ...

Improvvisamente, però, ecco il salvatore della patria, un certo Aurelio De, che si prende sulle spalle un corpo ormai inerme e glinuova linfa vitale ripartendo dalla Serie C. In quel ...Improvvisamente, però, ecco il salvatore della patria, un certo Aurelio De, che si prende sulle spalle un corpo ormai inerme e glinuova linfa vitale ripartendo dalla Serie C. In quel ...

De Laurentiis dona al Papa maglia n.10 del Napoli Agenzia ANSA

De Laurentiis ha portato al Papa i saluti del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, con la delibera che stabilisce di "cominciare a lavorare con Scholas anche a Napoli". Tavoli educativi nei quartieri ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...