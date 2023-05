Così in una nota il sindaco Clemente Mastella commentando gli ultimiforniti dall', l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.Alza l'asticella l'. Non solo quelle dei clinici, ora anche le performance del management delle Aziende Ospedaliere pubbliche sono finite sotto la lente degli analisti. E le sorprese non mancano. Messe alla prova ...che arrivano dall'osservatorio di monitoraggio delle cure palliative e della terapia del ...ha già avviato monitoraggio dell'attuazione del piano". Lo ha annunciato il ministro della ...

Dati Agenas a Catanzaro tra alti e bassi, Talerico: “Conto sul nuovo direttore sanitario” Gazzetta del Sud

«Desta rammarico, ma non stupore, il fatto che l'ospedale San Pio di Benevento sia tra i dodici peggiori per livello della performance sui 53 presidi sanitari presi in esame dal ...A “bocciare” l’azienda ospedaliera universitaria è il Corriere della Sera che, oggi, pubblica dei dati rielaborati di Agenas, che ieri ha presentato il nuovo Modello di valutazione multidimensionale d ...