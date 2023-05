Darby Allin riguardo il suo futuro ritiro | ”Mi rifiuto di diventare una parodia di me stesso”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nonostanteabbia soltanto 30 anni d’età, è comunque una persona che presta molta attenzione al suo. Ovviamente, nelvi è incluso anche l’eventuale. In una recente intervista a SHAK Wrestling,ha ricordato una frase già detta precedentemente, ovvero che non è intenzionato ad avere una lunga carriera. Stando a queste parole,crede tutt’ora a ciò che ha detto tempo fa. “Mi piace dire che ho sempre la stessa continuità, e come ho già detto prima, ovunque la vita volesse portarmi, se dovessi sentire di avere ancora qualcosa da dire, allora rimarrò così come sono. Ma nel momento in cui quello che ho da dire dovesse morire, inizierei a sentirmi come ladi me ...