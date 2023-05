Danilo Toninelli a Arisa ospiti de La Confessione di Peter Gomez il 26 maggio alle 22 45 su Nove

(Di giovedì 25 maggio 2023) Torna il programma di interviste cult condotto dasul: appuntamento con la nuova stagione de “La” venerdì 2622:45. I primidi questo nuovo ciclo di interviste sono la cantantee l’ex ministro dei Trasporti del Movimento 5 stelle, che si aprirannodomande del direttore de ilfattoquotidiano.it per raccontare eventi più o meno noti della loro vita pubblica, senza tralasciare aspetti più legati alla sfera privata. ‘La’ è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e ...

Dopo un decennio trascorso tra Palazzo Madama e Montecitorio, oltre che al ministero delle Infrastrutture che ha guidato per poco più di un anno,è tornato al suo precedente impiego. Oggi lavora in una importante compagnia assicurativa e la politica è diventata una cosa 'social' da praticare la sera o il fine settimana ...Nel giugno 2019 l'ex ministro dei Trasportifirma il decreto per autorizzare l'uso di questi mezzi anche in Italia ". Un mezzo di trasporto popolare in Europa Se il mercato della ..., ex ministro pentastellato del Conte I, dedica un reel su Instagram al logo del Mim, dicendo che sembra composta dai 'fantasmi di Ghostbusters'. Su Twitter Sinistra italiana scrive: "...

“La Confessione" di Peter Gomez: Arisa e Danilo Toninelli aprono la ... Spot and Web

Noleggi in crescita, incidenti in calo, sempre più città che li scelgono. I monopattini sono entrati nella vita quotidiana di chi si muove per lavoro o per piacere. Ma non tutti i problemi sono risolt ..."Creatività – diceva Munari – non vuol dire improvvisazione senza metodo" ecco perché ai ministeri servono bravi grafici ...