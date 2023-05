Daniele Dal Moro litiga con Oriana | insulta una ragazza e “disprezza” un regalo dei fan | furia social dell’ex gieffino

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 25 maggio 2023)Dalha chiamato “testa di cazz*” unache su Twitter lo ha “accusato” di non trattare bene i suoi fan dopo la fine del Grande Fratello Vip.Dalunae “” undei fan A quanto pare, proprio in queste settimane,sono stati pressati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.