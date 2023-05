«Dammi i soldi o fai una brutta fine» | ancora una rapina alle Poste | ‘beccati’ banditi seriali

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ci avevano preso gusto e nell’arco di una quindicina di giorni hanno messo a segno diversi colpi tutti con le stesse modalità. Nel mirino dei malviventi l’ufficio postale di Tivoli Terme ma ieri le loro malefatte hanno conosciuto la parole. Bloccati dalla polizia due uomini, già notiforze dell’ordine, uno dei quali è stato arrestato mentre l’altro denunciato. «tutto!», fa irruzionee scappa con 1000 euro: aperta la caccia al ladro La terzadi Tivoli L’ultimo raid in ordine di tempo è avvenuto ieri intorno10 in piazza Bartolomeo della Queva 20. In questa circostanza, iltore – con tanto di coltello a serramanico – ha intimato i dipendenti al ...

tutto!", fa irruzione alle Poste e scappa con 1000 euro: aperta la caccia al ladro La terza rapina alle Poste di Tivoli L'ultimo raid in ordine di tempo è avvenuto ieri intorno alle 10 in piazza ...'O mi restituisci 50mila euro o ti mando sotto casa due miei amici pregiudicati di Latina . Come ti beccano, ti spezzano le gambe'. Così G. B. avrebbe minacciato il suo ex amico che aveva incaricato ...Roma, 'Dacci tutto': gli puntano la pistola alla testa e lo rapinano alla stazione Termini La rapina nella sala slot da parte della guardia giurata L'uomo che oggi è stato arrestato è accusato di aver ...

“Dammi i soldi” e al rifiuto spinge la compagna giù dal balcone: orrore a Napoli Il Riformista

L'uomo il 22 novembre scorso si sarebbe recato a Lecce nell'abitazione di una coppia di anziani spacciandosi per carabiniere e raccontando loro che il figlio era stato arrestato, motivo per cui ci sar ...Un 45enne di Napoli si era presentato a casa di una coppia chiedendo denaro per far uscire dalla galera il figlio: la donna gli aveva consegnato tutti i gioielli. Subito dopo l'uomo aveva anche telefo ...