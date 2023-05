Dal 26 maggio a Palazzo Bonaparte la mostra “Sembra vivo!” dedicata alla scultura iperrealista

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 maggio 2023) DA DOMANIDal 26di Roma arriva per la prima volta una, in cui sono esposte 43 mega-instzioni dei più grandi artisti contemporanei. Le sculture sono impressionanti, è difficile distinguere un corpo vero da un’opera d’arte tanto i dettagli sono realistici, fin nei minimi particolari. Gli artisti esposti, 29 in tutto, sono i più importanti protagonisti a livello internazionale: da Maurizio Cattelan (presente con opere iconiche quali i piccioni dell’instzione “Ghosts” o la famosa banana, meglio detta “Comedian”) a Ron Mueck che espone anche una gigantesca testa di uomo “Dark Place”, fino a George ...