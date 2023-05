Dainese | sprint azzurro nella 17ª tappa Quinto il bergamasco Consonni Ora tre giorni decisivi

Allodi Caorle era rimasto un po' indietro ma allo scatto di Matthews ha risposto presente e ... sono arrivato ultimo, da solo, ma non ho voluto mollare - ha detto- Anche ieri non stavo ...CAORLE " Albertoha vinto allola diciassettesima tappa del Giro d'Italia 2023, la Pergine Valsugana - Caorle di 195 chilometri. Il corridore italiano del Team DSM ha preceduto al fotofinish la maglia ...Oggi, in quella che rappresentava una delle ultime occasioni per gli sprinter,ha capovolto la classifica imponendosi in unoserratissimo deciso al fotofinish su Jonathan Milan e ...

Dainese, sprint azzurro nella 17ª tappa. Quinto il bergamasco ... L'Eco di Bergamo

Alberto Dainese ha fatto fatica a rendersi conto di aver vinto davvero. Ci ha creduto solo quando glielo hanno detto che ci era effettivamente riuscito ...Giovedì si sale sulle Dolomiti con l'arrivo a Val di Zoldo volata oggi al Giro d'Italia con la 17a tappa con arrivo a Caorle vinta al fotofinish da Alberto Dainese padovano della… Leggi ...