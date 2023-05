Dainese | Milan | Matthews | volata da brividi Gli highlights

Guarda il meglio della 17esima tappa del Giro d'Italia con arrivo a Caorle: il successo di Albertosu Jonathanal ...In un Giro d'Italia avaro per i nostri colori, quella diè la terza affermazione italiana dopoe Bais. Poco se paragonati a quello del 2021 quando nell'anno di Egan Bernal gli italiani ...Alberto, della Dsm, ha vinto in volta la 17/a tappa del Giro d'Italia, 197 km da Pergine Valsugana a Caorle. L'italiano ha battuto sul traguardo Jonathane Michael Matthews. Geraint Thomas della ...

L'Italia torna a esultare! Alberto Dainese batte Jonathan Milan a Caorle: rivivi la volata da urlo Eurosport IT

Il ricambio nella categoria della ruote più veloci del gruppo favorisce la crescita dei nostri Milan e dainese. Ma alla Corsa Rosa non c'è Jakobsen, il più forte di tutti ...L'azzurro della DSM s'impone nella diciassettesima tappa bruciando Joanathan Milan e Michael Matthews. Pensava di essere secondo, alla conferma della vittoria, si lancia in un urlo liberatorio ...