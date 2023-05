Dacia | la crescita industriale conferma la nuova identità del marchio

(Di giovedì 25 maggio 2023) La sfida per ladiperè stata vinta, ma non è stato un processo facile e semplice, sono state molte le fatiche e gli impegni

In particolare sono stati due i brand Tesla e MG ad alimentare la crescita dei Bev per tutto il mese di aprile. La Sandero è l'auto più venduta in Europa La berlina Sandero è l'auto più venduta a registrare il nono mese consecutivo di crescita. Osservando la classifica generale delle auto più vendute lo scorso mese realizzata dalla Jato, spicca il risultato della

Elettriche e suv spingono il mercato europeo dell'auto. Dacia Sandero è la più venduta Il Sole 24 ORE

La nuova brand identity varata dalla Renaulution di alcuni anni fa è ormai una realtà per Dacia. Tutta la gamma del brand romeno si conferma nella sua nuova dimensione, grazie ai successi commerciali ...L’aumento delle immatricolazioni dura ormai da nove mesi e a spingerlo secondo l’Istituto britannico Jato Dynamics è un'offerta sempre più ampia di modelli a batteria e a ruote alte ...