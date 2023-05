Da Shining a Inzaghi uomo di Coppe | delirio Inter sui social

L'Inter conquista la Coppa Italia battendo in finale la Fiorentina per 2 - 1. I tifosi nerazzurri elogiano la squadra e pensano già all'ultimo atto ...Per tutto il primo tempo mi sono messo nei panni degli interisti - terrore in stile- ma durante l'intervallo sono giunto a questa ottimistica conclusione:può vincere la Champions . ...L'Inter conquista la Coppa Italia battendo in finale la Fiorentina per 2 - 1. I tifosi nerazzurri elogiano la squadra e pensano già all'ultimo atto ...

Zazzaroni: "City impressionante, ma la mia conclusione favorisce ... Radio Rossonera

Se Guardiola voleva impressionarci c’è riuscito. I suoi sembravano quattordici, non undici. Arrivavano da ogni parte, si infilavano ovunque, catturavano tutti i palloni possibili, tagliavano le linee ...Rippling down the Curva Nord, the choreography unfurled by Inter Milan’s ultras before their Champions League semi-final second leg showed a knight in shining armour ... a surprise to see the face of ...